Губернатор Ростовской области прокомментировал звук взрыва 7 ноября
Губернатор Ростовской области прокомментировал звук взрыва, переполошивший население утром 7 ноября. По словам Василия Голубева, источником грохота была не система ПВО (прим. - противовоздушная оборона).
- Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооруженные Силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ в соответствии с планом проведения СВО, - сообщил на своей странице в телеграм-канале глава региона.
Громкий звук, похожий на взрыв, раздался в небе над Азовским районом и Таганрогом. По словам горожан и жителей соседних населенных пунктов, от грохота сработала сигнализация у машин, затряслись дома, окна задребезжали. Что стало источником такого шума в небе, неизвестно. Возможно, это был переход самолета на сверхзвуковую скорость.