Губернатор Ростовской области сообщил о сбитой вражеской цели в небе над Азовом
Губернатор Ростовской области прокомментировал взрыв в небе над Азовом. Василий Голубев сообщил о сбитой беспилотником вражеской цели.
Грохот над городом раздался около 14 часов 2 ноября. По словам очевидцев, от мощного взрыва задрожали стекла, в автомобилях сработала сигнализация, затряслись стены. После взрыва в небе увидели инверсионный след.
Глава региона объяснил источник громкого звука работой системы ПВО (противовоздушной обороны).
- В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели, - сказано в телеграм-канале Василия Голубева. - Оперативные службы уточняют последствия на земле.