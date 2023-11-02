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Губернатор Ростовской области сообщил о сбитой вражеской цели в небе над Азовом

Губернатор Ростовской области сообщил о сбитой вражеской цели в небе над Азовом
Губернатор Ростовской области прокомментировал взрыв в небе над Азовом. Василий Голубев сообщил о сбитой беспилотником вражеской цели.

Грохот над городом раздался около 14 часов 2 ноября. По словам очевидцев, от мощного взрыва задрожали стекла, в автомобилях сработала сигнализация, затряслись стены. После взрыва в небе увидели инверсионный след.

Глава региона объяснил источник громкого звука работой системы ПВО (противовоздушной обороны).

- В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели, - сказано в телеграм-канале Василия Голубева. - Оперативные службы уточняют последствия на земле.
Фото: соцсети (Ростов Вкурсе).
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