В Ростовской области прогремел взрыв 7 ноября

Фото для иллюстрации: соцсети.

В небе над Ростовской областью снова раздался звук взрыва. Грохот местные жители услышали около 10 часов 7 ноября.Громче всего раскаты слышны в Таганроге и Азовском районе. В соцсетях горожане и жители соседних населенных пунктов рассказали, что на улице сработала сигнализация у машин. А в домах затряслась мебель, задребезжали окна и посуда.- Чуть ванна из-под ног не ушла, - пишут очевидцы. - У меня аж окно открылось само по себе.Мнения жителей донского региона разделились. Одни уверяли, что причиной звука стал переход самолета на сверзвук. Другие предположили, что в очередной раз сработала система ПВО. Официального комментария по поводу громких звуков, похожих на взрыв, спецведомства пока не дали.