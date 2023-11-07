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В Ростовской области прогремел взрыв 7 ноября

В Ростовской области прогремел взрыв 7 ноября
В небе над Ростовской областью снова раздался звук взрыва. Грохот местные жители услышали около 10 часов 7 ноября.

Громче всего раскаты слышны в Таганроге и Азовском районе. В соцсетях горожане и жители соседних населенных пунктов рассказали, что на улице сработала сигнализация у машин. А в домах затряслась мебель, задребезжали окна и посуда.

- Чуть ванна из-под ног не ушла, - пишут очевидцы. - У меня аж окно открылось само по себе.

Мнения жителей донского региона разделились. Одни уверяли, что причиной звука стал переход самолета на сверзвук. Другие предположили, что в очередной раз сработала система ПВО. Официального комментария по поводу громких звуков, похожих на взрыв, спецведомства пока не дали.
Фото для иллюстрации: соцсети.
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