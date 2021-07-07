Губернатор Ростовской области поручил рассмотреть дополнительные меры по борьбе с COVID-19

Губернатор Ростовской области поручил рассмотреть дополнительные меры по борьбе с коронавирусом муниципалитетов. Об этом Василий Голубев сообщил в ходе заседания оперативного штаба 9 июля.- До конца субботы (10 июля) провести заседания муниципальных штабов по обсуждению и принятию дополнительных мер, которые в муниципальных образованиях вы готовы и примите в ближайшее время, - подытожил глава региона. - В этих заседаниях штаба на территории всей области в обязательном порядке должны принять участие кураторы территорий.Василий Голубев добавил, что по итогу заседаний кураторы должны вместе с главами администраций подписать документы о мерах по каждому муниципалитету и к 12 часам 12 июля представить их в областной штаб.Напомним, в ходе заседания губернатор сообщил о необходимости ужесточать карантинные меры в связи с ухудшением эпидситуации по COVD-19. За последние три недели ежедневное число инфицированных увеличилось вдвое. Кроме того, каждые сутки патологоанатомы регистрируют десятки умерших жителей Ростовской области, болевших коронавирусом.