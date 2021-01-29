Губернатор намерен разделить Ростовскую область на зоны по степени распространения COVID-19

Губернатор Ростовской области заявил о создании карты по снятию коронавирусных ограничений в регионе. Василий Голубев предложил разделить донской регион на три зоны по COVID-19.Глава донского региона признал, что ситуация по COVID-19 продолжает оставаться напряженной. Однако некоторые районы показывают положительную динамику. В связи с чем на этих территориях можно постепенно смягчать введенные ограничения, назвав эту систему «Светофор».«Необходимо определиться, где территории хорошие или, другими словами, – в зеленой зоне. Там мы можем рассматривать дополнительные меры по смягчению обстановки. Вторая группа городов и районов – удовлетворительная или желтая. Там нужно принимать только выверенные решения по ограничениям для сохранения ситуации. И третья зона – красная или плохая, где необходимо соблюдать введенные ограничения или даже ужесточать их», - расшифровал Василий Голубев.В связи с этим губернатор поручил создать карту, разделив ее на зоны по COVID-19. На цвет муниципалитета должны влиять несколько факторов, среди которых - общее количество зараженных, объем тестирования на инфекцию, исполнение ограничений и т. д. Все это будет своеобразным индикатором для определения цвета зоны.Напомним, по состоянию на 2 февраля в Ростовской области число подтверждённых случаев заболевания опасным вирусом увеличилось на 370 и за все время пандемии достигло 64 437.