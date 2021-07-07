Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Губернатор Ростовской области заявил об ужесточении ограничительных мер по коронавирусу

Губернатор Ростовской области заявил об ужесточении ограничительных мер по коронавирусу
В Ростовской области могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу. Об этом глава региона Василий Голубев сообщил 9 июля в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19.

Ситуация по коронавирусу ухудшается с каждым днем. Прирост инфицированных в сутки составляет почти 300 человек. Растет и число смертей в ковидных госпиталях. В связи с этим региональный Роспотребнадзор направил Василию Голубеву предписания. По словам губернатора Ростовской области, с учетом этих предписаний и докладов о новом проекте документа и корректировок постановления правительства региона № 272 будет принято решение.

- В случае доработки постановления в течение сегодняшнего дня и не позднее первой половины завтрашнего этот документ будет подписан, - сообщил Василий Голубев. - В нем четко обозначены задачи, которые будут реализовываться на территории Ростовской области.

Губернатор отметил, что эти задачи касаются не только конкретных ограничений, но и дополнительных мер относительно тех, кто не принимает необходимые решения по выполнению постановления правительства РФ и донского региона.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону губернатор Ростовской области Василий Голубев

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.