Губернатор Ростовской области заявил об ужесточении ограничительных мер по коронавирусу

В Ростовской области могут ужесточить ограничительные меры по коронавирусу. Об этом глава региона Василий Голубев сообщил 9 июля в ходе заседания оперативного штаба по COVID-19.Ситуация по коронавирусу ухудшается с каждым днем. Прирост инфицированных в сутки составляет почти 300 человек. Растет и число смертей в ковидных госпиталях. В связи с этим региональный Роспотребнадзор направил Василию Голубеву предписания. По словам губернатора Ростовской области, с учетом этих предписаний и докладов о новом проекте документа и корректировок постановления правительства региона № 272 будет принято решение.- В случае доработки постановления в течение сегодняшнего дня и не позднее первой половины завтрашнего этот документ будет подписан, - сообщил Василий Голубев. - В нем четко обозначены задачи, которые будут реализовываться на территории Ростовской области.Губернатор отметил, что эти задачи касаются не только конкретных ограничений, но и дополнительных мер относительно тех, кто не принимает необходимые решения по выполнению постановления правительства РФ и донского региона.