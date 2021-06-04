В Батайске, Гуково и Донецке могут ужесточить ограничения по COVID-19
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил своему заместителю Михаилу Корнееву жестко проработать ситуацию по коронавирусу в Гуково, Донецке и Батайске. В ходе очередного брифинга по COVID-19 глава донского региона сообщил, что эти города оказались в красной зоне по числу заболевших и темпам вакцинации.
Василий Голубев убежден, что показатели именно этих муниципалитетов снижают общее значение по области. Губернатор отметил, что такой результат «красных» городов связан с неэффективным руководством и отсутствием контроля глав и других должностных лиц, ответственных за выполнением необходимой работы. Кроме того, причиной низких показателей стало и невыполнение санитарно-гигиенических норм.
– Возьмите туда первого заместителя министра транспорта Ростовской области Василия Гойду, начальника Административной инспекции Ростовской области Николая Копичку и заместителя промышленности и энергетики Ростовской области Владимира Клименко. Они являются кураторами этих территорий, – поручил Голубев. – Нечего им сидеть в своих мягких креслах. Пусть ногами ходят по муниципалитету вместе с главами и наводят там порядок, и принимают дополнительные меры.
Не исключено, что вскоре в Гуково, Батайске и Донецке ужесточат ограничительные меры по COVID-19, чтобы стабилизировать ситуацию и улучшить результаты.
Напомним, еще в середине марта Донецк и Батайск находились в желтой зоне. К красной же относились Зверево, Гуково, а также Багаевский и Красносулинский районы.
На определение цвета зоны влияют несколько факторов: заболеваемость коронавирусом и пневмонией, уровень тестирования и вакцинирования жителей, а также загруженность коечного фонда.