Губернатор Ростовской области выступил с заявлением о министерстве здравоохранения региона

Губернатор Ростовской области выступил с заявлением о том, что система здравоохранения работает на пределе в связи с нехваткой медиков. Василий Голубев рассказал об этом 27 октября в ходе заседания регионального штаба.- В любом регионе система здравоохранения рассчитана на штатные нагрузки. В Ростовской области с начала пандемии COVID-19 были приняты комплексные меры. Созданы и действуют 3 019 коечных мест для больных коронавирусом, - отметил глава региона. - Однако человеческий ресурс находится на пределе, так как мы не можем увеличить количество работников одномоментно.Также губернатор добавил, что главы районов должны получать отчеты о ситуации по коронавирусу и другим болезням от своих главных врачей ЦРБ на ежедневной основе.Сфера здравоохранения Ростовской области рассыпается, словно карточный домик. Во вторник, 27 октября, регион лишился главы донского Минздрава и начальника управления здравоохранения Ростова-на-Дону. Татьяна Быковская и Надежда Левицкая ушли с занимаемых должностей.Временно исполняющим обязанности министра здравоохранения области стал замминистра Ростовской области Александр Крат. Обязанности начальника управления здравоохранения донской столицы будет временно исполнять Ольга Барладян, экс-заместитель Надежды Левицкой.