Шквалистый ветер и гроза ожидаются в ближайшие часы на Дону

В Ростовской области в течение ближайших суток ожидается непогода. Оперативный прогноз на 7 мая сообщили в донском ГУ МЧС.Местами в регионе ожидаются дождь и гроза. Ветер будет юго-западный и западный, силой от 6 до 11 метров в секунду. При грозе порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Термометры покажут от +17 до +22, по югу и востоку области — до +25 градусов.Из-за непогоды возможны падения деревьев и столбов, обрыв линий электропередачи. Жителей Ростовской области просят быть крайне внимательными, находясь на улице.