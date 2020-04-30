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Шквалистый ветер и гроза ожидаются в ближайшие часы на Дону

Шквалистый ветер и гроза ожидаются в ближайшие часы на Дону
В Ростовской области в течение ближайших суток ожидается непогода. Оперативный прогноз на 7 мая сообщили в донском ГУ МЧС.

Местами в регионе ожидаются дождь и гроза. Ветер будет юго-западный и западный, силой от 6 до 11 метров в секунду. При грозе порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Термометры покажут от +17 до +22, по югу и востоку области — до +25 градусов.

Из-за непогоды возможны падения деревьев и столбов, обрыв линий электропередачи. Жителей Ростовской области просят быть крайне внимательными, находясь на улице.

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