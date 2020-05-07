Град и ветер до 23 метров в секунду прогнозируют на Дону

В Ростовской области сохраняется штормовое предупреждение. Непогоду прогнозируют в течение дня 10 мая.Как сообщает Ростовский гидрометцентр, на территории региона ожидаются дождь и гроза. В отдельных районах пройдут сильные ливни в сочетании с градом. Ветер усилится до 20-23 метров в секунду, он будет бушевать, в том числе, и во время грозы. Ночью термометры покажут от +7 до +12 градусов, по северу и востоку – до +3 градусов. Днём температура поднимется до +14…+19, на юге – до +22 градусов.Так как в регионе уже который день лютует непогода, ожидаются чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением и даже гибелью урожая.