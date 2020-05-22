Гроза и дождь в ближайшие сутки ожидаются в Ростовской области

Фото: vitebsk.info

В Ростовской области в ближайшие сутки прогнозируются сильные дожди с грозами. О непогоде сообщает Ростовский гидрометцентр.Согласно прогнозу синоптиков, 26-27 мая в большинстве районов кратковременные дожди с грозой. Ночью и утром местами по области сильный дождь. Ветер усилится до 7-12 м/c, при грозе порывы могут достигать 15-18 м/с.Дни по-прежнему будут достаточно прохладными. На севере области температура +14…+19 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +5 градусов. На юге области ожидается до 22 градусов тепла.В Ростове 27 мая сохранится переменная облачность. Ветер - 3-8 м/с, при грозе ожидаются порывы до 12-14 м/с. Температура ночью +8…+10 градусов, днём +21…23 градуса.Добавим, что прохладна и дождливая погода сохранится в Ростовской области в ближайшие дни. Потепление и солнечная погода придут на Дон только в начале июня.