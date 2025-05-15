Донские депутаты предложили на федеральном уровне еще несколько мер поддержки участников СВО

- На 2025 год сумма регионального материнского капитала составляет 151 657 рублей. Средства регионального материнского капитала теперь можно будет направлять на уплату первоначального взноса по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья. Использовать средства маткапитала можно будет сразу, со дня рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей. Ранее приходилось ждать три года, - отметил спикер донского парламента Александр Ищенко. - Кроме того, средства регионального материнского капитала можно будет использовать на индивидуальное жилищное строительство с использованием счета эскроу.

- К примеру, для получения ряда выплат при расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются доходы только мобилизованных граждан, в то время как выплаты контрактникам и добровольцам подлежат учету. Получается, что задачи СВО единые для всех, а условия при назначении мер соцподдержки отличаются. Безусловно, такого быть не должно. Поэтому депутаты обращаются к Правительству Российской Федерации с предложением установить единообразие при назначении мер социальной поддержки для всех участников СВО, - отметил Александр Ищенко.

Фото: ЗС РО.

На внеочередном 20-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области депутаты внесли поправки к областному закону «О региональном материнском капитале». Изменения призваны помочь семьям в улучшении жилищных условий, а также расширить возможности реализации материнского капитала.Спикер донского парламента отметил, что это мера была введена ранее для предотвращения появления обманутых дольщиков, когда средства на счету плательщика блокируются, пока не будет завершено строительство. И в зависимости от результата строительства они либо перечисляются застройщику, либо возвращаются покупателю.Помимо этого, с 18 до 23 лет увеличивается возраст детей, на лечение которых можно потратить маткапитал. При этом важное условие - ребенок должен учиться очно.Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли областной закон единогласно.Еще несколько мер по соцподдержке граждан депутаты ЗС Ростовской области внесли на федеральный уровень. Одно из обращений касается соцзащиты инвалидов. В частности, донские депутаты предлагают распространить льготу по оплате за коммунальные услуги на всю семью дееспособного инвалида, который учится очно, пока ему не исполнится 23 года. Ранее льгота была только до совершеннолетия ребенка-инвалида. Также донские депутаты считают важным сохранить эту льготу для всей семьи, если инвалид является недееспособным без ограничений по возрасту.Еще одним предложением на федеральном уровне стал вопрос обеспечения двухразовым питанием детей-инвалидов и детей с ОВЗ.Ранее депутаты добились внесения изменений в некоторые федеральные акты, чтобы дети с ОВЗ получали двухразовое горячее питание или денежную компенсацию. Впоследствии эту возможность получили и дети-инвалиды без статуса ОВЗ. При этом в федеральном законе осталась не закреплена норма, дающая право выделять учебным заведениям средства на эти цели. Чтобы устранить эту неточность и уравнять права детей-инвалидов и детей с ОВЗ, донские депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон.Ряд важных предложений касался поддержки семей участников СВО. Депутаты Заксобрания Ростовской области на постоянной основе встречаются с женами бойцов, которые делятся своими трудностями и предлагают изменения в различных законодательных актах.Так, во время приема участников СВО и их семей, к председателю донского парламента Александру Ищенко обратились сразу несколько жен бойцов с просьбой уравнять меры соцподдержки для разных категорий участников СВО.Также донские депутаты предлагают освободить участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины при обращении в суд для установления юридических фактов.Дело в том, что с сентября 2024 года размер пошлины увеличен в 10 раз. И если раньше госпошлина была примерно 300 рублей, то сейчас она составляет 3 000 рублей. Для некоторых семей это внушительная сумма. Изменение в законе позволит снизить финансовую нагрузку на семьи участников СВО, особенно в случае, если они потеряли своего близкого человека.