Фото: DonDay.ru.

Ростовский астролог Антонина Кариер составила гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января.♈Овен - Вы успешно справитесь со всеми поставленными целями и задачами!♉Телец - Отдых в горах, путешествия за пределы родной местности, посещение творческих мастер-классов или обучающих вебинаров - возможные сценарии недели.♊Близнецы — Начнут происходить перемены. Повлиять могут как обстоятельства, так и люди, окружающие вас - пересмотрите свое отношение к окружающим.♋Рак — Важно подумать о себе и набраться сил. Много ресурсов придется отдавать на благо других.♌Лев – Лучше позаботиться о здоровье, придерживаться правильного питания или не переедать за праздничным столом.♍Дева – Все внимание направлено на организацию праздника, мероприятия для большой группы лиц. Главное – не придираться к себе – у вас все получится.♎Весы — Все члены семьи, близкие родственники от вас ждут заботы, внимания, подарков. Вас подобная ситуация начнет немного раздражать. Чтобы предотвратить конфликты, отключитесь от суеты. Уделите время себе - на отдых и на украшательство.♏Скорпион — Вас будут одолевать мысли о работе, решениях, которые необходимо принять. В целом хорошие перспективы для коммуникации и налаживания новых связей.♐Стрелец — Для вас пройдет финансово-стабильная неделя: наметятся новые клиенты, появятся заказы. Покупки долговременного значения для дома и семьи.♑Козерог — Планеты располагают к активному отдыху, поездкам, самопрезентации, продолжению рабочего процесса и началу новых проектов.♒Водолей - Надо отдохнуть от событий уходящего года. Для кого-то актуально желание уединиться, побыть в тишине наедине со своими мыслями, для кого-то необходим санаторно-курортный отдых.♓Рыбы — Встреча с друзьями, окажетесь в компании интересующих вас людей. Постарайтесь удовлетворение собственных потребностей поставить на первый план.