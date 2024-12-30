Гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января
Ростовский астролог Антонина Кариер составила гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю с 30 декабря по 5 января.
♈Овен - Вы успешно справитесь со всеми поставленными целями и задачами!
♉Телец - Отдых в горах, путешествия за пределы родной местности, посещение творческих мастер-классов или обучающих вебинаров - возможные сценарии недели.
♊Близнецы — Начнут происходить перемены. Повлиять могут как обстоятельства, так и люди, окружающие вас - пересмотрите свое отношение к окружающим.
♋Рак — Важно подумать о себе и набраться сил. Много ресурсов придется отдавать на благо других.
♌Лев – Лучше позаботиться о здоровье, придерживаться правильного питания или не переедать за праздничным столом.
♍Дева – Все внимание направлено на организацию праздника, мероприятия для большой группы лиц. Главное – не придираться к себе – у вас все получится.
♎Весы — Все члены семьи, близкие родственники от вас ждут заботы, внимания, подарков. Вас подобная ситуация начнет немного раздражать. Чтобы предотвратить конфликты, отключитесь от суеты. Уделите время себе - на отдых и на украшательство.
♏Скорпион — Вас будут одолевать мысли о работе, решениях, которые необходимо принять. В целом хорошие перспективы для коммуникации и налаживания новых связей.
♐Стрелец — Для вас пройдет финансово-стабильная неделя: наметятся новые клиенты, появятся заказы. Покупки долговременного значения для дома и семьи.
♑Козерог — Планеты располагают к активному отдыху, поездкам, самопрезентации, продолжению рабочего процесса и началу новых проектов.
♒Водолей - Надо отдохнуть от событий уходящего года. Для кого-то актуально желание уединиться, побыть в тишине наедине со своими мыслями, для кого-то необходим санаторно-курортный отдых.
♓Рыбы — Встреча с друзьями, окажетесь в компании интересующих вас людей. Постарайтесь удовлетворение собственных потребностей поставить на первый план.