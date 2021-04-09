Овнов ждет удача в делах, а у Рыб возникнут проблемы с финансами: гороскоп на неделю
Новая неделя принесет знакам Зодиака активность и удачу в делах. Это время для подведения итогов и начинания новых дел. Представителей огненных знаков ждет всплеск энергии, который поможет справиться со всеми поставленными задачами. Астролог Антонина Кариер составила подробный прогноз для всех знаков Зодиака.
♈ Овен — много энергии. Чем больше количество людей, с которым вы будете взаимодействовать, помогать или управлять, тем больше у вас сил. Соответственно, больше дел успеете выполнить.
♉Телец — профессиональные успехи принесут моральное удовлетворение и финансовую прибыль.
♊ Близнецы — покой вам только снится. С любыми обязанностями справитесь легко, главное, чтобы руки успевали делать то, что планируете.
♋Рак — придется поработать в режиме многозадачности. Для этого важно сохранить ментальное здоровье и управлять своим временем.
♌Лев — акцент на взаимоотношения в коллективе. Вы сохраните доброе к себе отношение, если не будете самоутверждаться любой ценой.
♍Дева — от проворности ваших рук, умения убедить нужного вам человека будет зависеть, попадете вы в окружение этого самого человека
или нет.
♎Весы — удачная для вас неделя: любовь, партнерство, творческое развитие. Любые замыслы сможете реализовать. Но финансами желательно грамотно распорядиться.
♏Скорпион — болеющие выздоровеют, ищущие работу найдут ее, а руководителям будет легче и эффективнее управлять рабочим процессом.
♐Стрелец — вы будете коммуницировать с большим количеством людей и информации — и с этой задачей блестяще справитесь.
♑Козерог — возможно, придется повышать голос для того, чтобы убедить собеседника в своей правоте или добиться выполнения определенных
заданий.
♒Водолей — вы - душа компании: щедры и любимы. Многие двери открываются благодаря вашему обаянию.