Главу Донецка Юрия Тарасенко лишили водительских прав на 1,5 года



Мировой суд Донецка Ростовской области вынес решение по делу главы города. Юрия Тарасенко лишили водительских прав на полтора года. Также он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Чиновник отказался проходить медосведетельствование, когда его заподозрили в вождении в пьяном виде. О постановлении сообщает собственный источник Rostov.ru.



ДТП с участием Тарасенко произошло в ночь на 28 ноября. Он вместе с коллегами проводил вечер в кафе и отмечал юбилей гордумы. Глубоко за полночь чиновник вместе со знакомым сел в свой «Ниссан» и поехал домой. По дороге случилась небольшая авария — в авто врезался местный предприниматель Дмитрий Ф. Когда мужчина попытался заговорить с чиновником, чтобы урегулировать проблему, тот начал ехать и сбил Дмитрия. Он упал на капот «Ниссана» и проехал так примерно 20-30 метров. Видео с моментом ДТП попало на камеру видеонаблюдения.





Когда Тарасенко не смог отвязаться от предпринимателя, он вышел из авто и попытался уйти на своих двоих. Однако его окружили прохожие, которые вызвали полицию. Глава Донецка заявил, что не мог быть участником ДТП, так как вообще не сидел за рулём. Запись же с камеры доказывает обратное. Сотрудники ДПС предложили ему пройти медосведетельствование на наличие алкоголя в крови, но Тарасенко отказался. Тогда в отношении него составили протокол об административном правонарушении.



Мировой суд города вынес решение 10 января. Чиновника лишили прав на 1,5 года, а также приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Следственный комитет проводит проверку по факту того, что глава города сбил мужчину. По этому факту будет вынесено отдельное решение.