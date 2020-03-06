Жителя Таганрога лишили водительских прав за неуплату алиментов



Автовладелец из Таганрога остался без прав за неуплату алиментов. Мужчина задолжал своему ребёнку почти 360 тысяч рублей.



Чтобы принудить таганрожца погасить задолженность, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении его водительских прав. О решении нерадивого отца уведомили должным образом. Однако меры не возымели никакого действия, пока мужчину не остановили сотрудники ГИБДД.

- Впоследствии должник был доставлен в Таганрогский городской отдел судебных приставов, где в отношении него составили протокол об административном правонарушении, а также акт описи и ареста его автомобиля, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области.



В настоящее время мужчина оплатил 60% от общей суммы задолженности.