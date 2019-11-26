Появилось видео момента ДТП с участием главы Донецка Юрия Тарасенко



В распоряжении Rostov.ru оказалось видео момента ДТП с участием главы гордумы Донецка Ростовской области. Запись, на которой видно, как Юрий Тарасенко тащит на капоте человека, сделана камерой видеонаблюдения.



Происшествие случилось около 1:30 в ночь на 28 ноября. Чиновник вместе с коллегами отмечал в кафе юбилей Городской думы. Гуляния закончились глубоко за полночь. Тарасенко вместе со знакомым поехал домой на своём белом «Ниссане». Как сообщает собственный источник Rostov.ru, двигаясь по дороге, глава города резко затормозил, и в него сзади врезался предприниматель Дмитрий Ф. Он вышел из авто и попытался заговорить с Юрием Тарасенко, однако тот начал ехать и сбил мужчину. Тот упал на капот «Ниссана» и проехал так порядка 20-30 метров.



Увидев, что не может отделаться от незваного пассажира, чиновник взял в зубы сигарету, вышел из автомобиля и, как ни в чём не бывало, попытался уйти. Очевидцы происшествия и сам потерпевший снимали происходящее на видео. Они остановили Тарасенко и начали задавать ему вопросы. Мужчина заявил, что вообще не сидел за рулём и не мог быть участником ДТП. Он утверждал, что идёт пешком с работы. Однако, на записи, сделанной Дмитрием, чётко видно, что Тарасенко сидел в авто, а затем вышел из салона.



На месте работали сотрудники ДПС и полицейские.