Главу Донецка Ростовской области обвиняют в наезде на предпринимателя: видео



Председателя гордумы Донецка Ростовской области обвинили в наезде на мужчину. Предприниматель Дмитрий Ф. сообщил, что глава города Юрий Тарасенко сбил его и протащил на капоте около 30 метров.



Происшествие случилось в ночь на 28 ноября на улице Королёва. Как рассказал Rostov.ru собственный источник, Тарасенко вместе с коллегами отмечал в кафе 25-летие городской думы. Компания разошлась только после часа ночи. Чиновник сел за руль своего «Ниссана» и поехал домой. Двигаясь по проезжей части, он резко затормозил, и сзади в него врезался автомобиль, которым управлял Дмитрий. Он вышел из авто и направился к Тарасенко, чтобы поговорить и вызвать сотрудников ГАИ для оформления ДТП. Водитель не стал слушать и попытался сбить предпринимателя. Тот упал на капот его машины и проехал на нём порядка 30 метров. К счастью, мужчина не получил серьёзных травм.



«Прокатив» Дмитрия, Юрий Тарасенко бросил автомобиль и попытался уйти. К этому времени вокруг места ДТП столпились свидетели, которые записывали происходящее на видео. Они остановили Тарасенко и вызвали сотрудников полиции. Общаясь с потерпевшим, чиновник заявил, что вообще не ехал на машине, а шёл пешком с работы. Он отрицал все обвинения и уверял окружающих, что не сбивал человека. Вскоре на место происшествия прибыли сотрудники ДПС.

