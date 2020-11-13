У задержанного главы администрации Волгодонска есть сутки, чтобы выйти на свободу под залог
Волгодонской районный суд дал возможность сити-менеджеру Волгодонска Виктору Мельникову выйти под залог. Главе администрации продлили срок задержания еще на сутки.
Как ранее сообщал Rostov.ru, утром 15 ноября на рабочем месте и дома у чиновника прошли обыски. Сам глава администрации был задержан, так как в отношении него возбудили уголовное дело, поводом для которого стал коммунальный контракт по ремонту дороги. Виктор Мельников подозревается в подстрекательстве к превышению должностных полномочий.
Изначально сити-менеджера задержали на двое суток до избрания ему меры пресечения. Следователь подал в Волгодонской районный суд ходатайство об избрании меры пресечения 17 ноября.
- Срок задержания подозреваемого продлен на 24 часа, так как суд признал законным его задержание, - сообщили в пресс-службе Волгодонского районного суда.
Срок ареста Виктора Мельникова продлили до 18 ноября. За это время родные смогут внести за него залог, однако о необходимой сумме информацию суд не предоставил.