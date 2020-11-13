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В Волгодонске завели дело на главу администрации

В Волгодонске завели дело на главу администрации
В городе Волгодонске на главу администрации завели уголовное дело. Виктор Мельников подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает DonDay Волгодонск.

По информации портала, утром 15 ноября дома у чиновника и на рабочем месте прошли обыски. Поводом для возбуждения дела стал один коммунальный контракт по ремонту дороги. Сумма ущерба бюджету составила 16 миллионов рублей.

Мельников возглавил администрацию Волгодонска в марте 2017 года. До этого назначения чиновник с 1997-го руководил Волгодонским районом.

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