Главу Белокалитвинского района Ольгу Мельникову задержали на рабочем месте



В Белой Калитве арестована глава района 54-летняя Ольга Мельникова. Правоохранители задержали её на рабочем месте – в администрации Белокалитвинского района 23 января.



Высокопоставленная чиновница подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает DonDay.ru. Для избрания меры пресечения Мельникову доставили в Ростов. Расследованием её дела занимается 7-е следственное управление СКР.



Добавим, что Ольга Мельникова уроженка Азовского района. Она родилась в селе Самарском. В 1986 году окончила Ростовский-на-Дону институт народного хозяйства (РИНХ) по специальности «планирование сельского хозяйства». Свою трудовую деятельность она начала на птицефабрике Задоно-Кагальницкая в должности старшего экономиста.



На государственной службе состоит с 2002 года. До 2010 года работала в Контрольно-счетной палате Ростовской области инспектором, затем главным государственным инспектором.



В 2010 году заняла должность заместителя главы администрации Белокалитвинского района. В январе 2011 года назначена первым замглавы. С октября 2011 года по март 2012 года исполняла обязанности главы Белокалитвинского района. В 2014 году на досрочных выборах была избрана главой района.