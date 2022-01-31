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Главреда ростовского интернет-издания приговорили к обязательным работам за оборот наркотиков

Главреда ростовского интернет-издания приговорили к обязательным работам за оборот наркотиков
Главного редактора ростовского интернет-издания признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Игорю Хорошилову назначили 300 часов исправительных работ. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».

Игорь отметил, что прокурор запрашивал 400 часов, однако в результате суд оставил 300. Приговор огласили 2 февраля в здании Пролетарского районного суда.

Задержания и судебные процессы не в новинку Хорошилову. Они начались еще в апреле 2021 года. Тогда он проходил по делу как свидетель. В сентябре его задержали по статье «Распространение экстремистских материалов» и дали 20 суток административного ареста. В декабре у главреда второй раз прошли обыски дома. Правоохранители пытались отыскать его коллегу Сергея Резника, который находился в федеральном розыске. А теперь Хорошилова признали виновным по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».
Фото: фейсбук Игоря Хорошилова.
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