Главреда ростовского интернет-издания приговорили к обязательным работам за оборот наркотиков

Фото: фейсбук Игоря Хорошилова.

Главного редактора ростовского интернет-издания признали виновным в незаконном обороте наркотиков. Игорю Хорошилову назначили 300 часов исправительных работ. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке».Игорь отметил, что прокурор запрашивал 400 часов, однако в результате суд оставил 300. Приговор огласили 2 февраля в здании Пролетарского районного суда.Задержания и судебные процессы не в новинку Хорошилову. Они начались еще в апреле 2021 года. Тогда он проходил по делу как свидетель. В сентябре его задержали по статье «Распространение экстремистских материалов» и дали 20 суток административного ареста. В декабре у главреда второй раз прошли обыски дома. Правоохранители пытались отыскать его коллегу Сергея Резника, который находился в федеральном розыске. А теперь Хорошилова признали виновным по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей».