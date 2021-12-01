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В квартире главреда ростовского интернет-издания прошли обыски

В квартире главреда ростовского интернет-издания прошли обыски
В Ростове в квартире главного редактора местного интернет-издания Игоря Хорошилова прошли обыски. Об этом журналист рассказал на своей странице в «Фейсбуке».

Хорошилов опубликовал постановление Первомайского районного суда Ростова. В нем указано, что правоохранители вошли в его квартиру на проспекте 40 Лет Победы, чтобы отыскать его коллегу - Сергея Резника. Последний объявлен в розыск по подозрению в причастности к одному из телеграм-каналов, интересующих следствие. Однако Резника в квартире журналиста не оказалось.

Как сообщал Rostov.ru, в апреле Игоря Хорошилова уже задерживали. Тогда он проходил по делу как свидетель. В сентябре ему вменяли распространение экстремистских материалов. Это произошло после того, как он опубликовал на своей странице в соцсети пост с запрещенной символикой. Главреда в тот раз арестовали на 20 суток.
Фото: со страницы Игоря Хорошилова в «Фейсбуке».
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