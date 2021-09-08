В Ростове задержан главред местного интернет-издания

В Ростове-на-Дону задержали журналиста Игоря Хорошилова. Об этом он лично сообщил на своей странице в соцсетях 10 сентября. Главреда местного издания «Голос» доставили в отдел полиции № 7, расположенный на улице Советской, 16.Хорошилову вменяют распространение экстремистских материалов. По его словам, речь идет о публикации в соцсетях поста об «Умном голосовании» (прим. — связано с ФБК, который включен в реестр НКО, выполняющих функции иноагента; организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ).Журналиста задерживают не первый раз. Весной 2021 года у него дома проводили обыски правоохранители. Затем доставили главреда в отдел. Его подозревали в причастности к анонимным телеграм-каналам, на которых публикуется информация о сотрудниках полиции, прокуратуры и Следственного комитета. В тот раз Хорошилова освободили, и он прошел по делу как свидетель.