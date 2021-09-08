В Ростове главреда местного интернет-издания арестовали на 10 суток
В Ростове журналиста Игоря Хорошилова арестовали на 10 суток. Об этом главный редактор местного интернет-СМИ сообщил на своей странице в соцсетях 10 сентября.
Ему вменяют распространение экстремистских материалов. Это произошло после того, как он опубликовал на своей странице в соцсети пост с запрещенной символикой.
Как сообщал Rostov.ru, Игоря Хорошилова задержали правоохранители утром 10 сентября. Его доставили в отдел полиции №7 для выяснения обстоятельств.
Журналиста задерживают не первый раз. Весной 2021 года у него дома проводили обыски правоохранители. Затем доставили главреда в отдел. Его подозревали в причастности к анонимным телеграм-каналам, на которых публикуется информация о сотрудниках полиции, прокуратуры и Следственного комитета. Однако в тот раз Хорошилова освободили, и он прошел по делу как свидетель.