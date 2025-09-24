Новости
В Таганроге в результате ночной атаки БПЛА выбиты стекла в нескольких МКД

В Таганроге многоквартирные дома получили повреждения в результате ночной атаки беспилотников. Губернатор Ростовской области, Юрий Слюсарь, подтвердил эту информацию.

Важно отметить, что в ночь на 24 сентября в регионе звучала сирена воздушной тревоги из-за угрозы атак с применением ракет и дронов. В станице Базковской из-за попадания дронов два человека получили ранения. Им оперативно оказали медицинскую помощь в Вешенской ЦРБ, куда они были доставлены с ранениями от осколков.

В Таганроге на улицах Дзержинского и Морозова в ряде многоэтажных зданий отмечаются разрушения окон и балконных конструкций.

"Фрагменты дронов были найдены около некоторых домов, а также на территории частного предприятия. В этих местах введены меры безопасности, работают сотрудники полиции", - сообщил губернатор области.

Определение степени ущерба запланировано на утро 24 сентября. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь после оценки причиненного вреда.
Фото: Donday
