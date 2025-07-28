Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

После ночной атаки БПЛА на Новочеркасск одну из пострадавших выписали из больницы

После ночной атаки БПЛА на Новочеркасск одну из пострадавших выписали из больницы

После ночной атаки беспилотников на Новочеркасск 23 июля, одна из пострадавших покинула стены больницы, о чем сообщили представители медицинского учреждения в официальном аккаунте.

Напомним, что в ночь на 23 июля город столкнулся с массированным налетом БПЛА. Обломки сбитых дронов стали причиной ранений у трех человек: двух женщин и одного мужчины.

Местные жительницы были доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) с травмами различной степени тяжести, в то время как мужчина получил осколочное ранение брюшной полости и находился в критическом состоянии.

Одна из пострадавших, 58-летняя женщина, уже выписана из БСМП. Медики сообщают, что состояние второй пострадавшей, 65-летней жительницы Новочеркасска, оценивается как "близкое к удовлетворительному". Она поступила в больницу с минно-взрывной травмой средней степени тяжести, сотрясением мозга, а также осколочными ранениями мягких тканей головы, груди и правой голени. В настоящее время наблюдается положительная динамика в ее состоянии.

Что касается третьего пострадавшего, 60-летнего мужчины, то осколки нанесли повреждения его внутренним органам. Хирургическое вмешательство, направленное на спасение его жизни, продолжалось пять часов. После операции его состояние стабилизировалось, и он смог дышать самостоятельно. Впоследствии он был переведен в ростовскую ГБУ РОКБ-2 для продолжения лечения.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.