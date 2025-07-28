После ночной атаки БПЛА на Новочеркасск одну из пострадавших выписали из больницы

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После ночной атаки беспилотников на Новочеркасск 23 июля, одна из пострадавших покинула стены больницы, о чем сообщили представители медицинского учреждения в официальном аккаунте.Напомним, что в ночь на 23 июля город столкнулся с массированным налетом БПЛА. Обломки сбитых дронов стали причиной ранений у трех человек: двух женщин и одного мужчины.Местные жительницы были доставлены в городскую больницу скорой медицинской помощи (БСМП) с травмами различной степени тяжести, в то время как мужчина получил осколочное ранение брюшной полости и находился в критическом состоянии.Одна из пострадавших, 58-летняя женщина, уже выписана из БСМП. Медики сообщают, что состояние второй пострадавшей, 65-летней жительницы Новочеркасска, оценивается как "близкое к удовлетворительному". Она поступила в больницу с минно-взрывной травмой средней степени тяжести, сотрясением мозга, а также осколочными ранениями мягких тканей головы, груди и правой голени. В настоящее время наблюдается положительная динамика в ее состоянии.Что касается третьего пострадавшего, 60-летнего мужчины, то осколки нанесли повреждения его внутренним органам. Хирургическое вмешательство, направленное на спасение его жизни, продолжалось пять часов. После операции его состояние стабилизировалось, и он смог дышать самостоятельно. Впоследствии он был переведен в ростовскую ГБУ РОКБ-2 для продолжения лечения.