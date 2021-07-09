В Ростовской области выявили случаи заражения коронавирусом после прививки

В донском регионе зафиксировали случаи заражения коронавирусом после вакцинации. Об этом 13 июля в ходе брифинга сообщил глава Роспотребнадзора Ростовской области Евгений Ковалев.По словам главного санитарного врача области, были зафиксированы случаи заражения вирусом после всех трех вакцин, которыми сейчас прививают граждан. При этом в большинстве случаев опасный вирус подхватили те, кто привился только одним компонентом.- Те, кто сделал две прививки, перенесли заболевание в легкой или средней форме без необходимости госпитализации, - добавил Евгений Ковалев.Напомним, для некоторых категорий граждан вакцинация является обязательной. Сотрудники предприятий, часто контактирующие с людьми, должны привиться в первую очередь. Это касается сферы общепита, предоставления услуг и т.п.На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 825 722 человека, за сутки – 20 821. Из общего числа завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 532 251 человек, за сутки – 7 351.