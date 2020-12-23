Глава Роспотребнадзора Ростовской области заявил о наличии антител коронавируса

Главный санитарный врач Дона заявил о наличии антител COVID-19 с высоким коэффициентом позитивности. При этом у Евгения Ковалева отрицательные результаты тестов на инфекцию. Об этом руководитель Роспотребнадзора рассказал во время брифинга 25 декабря.- Я пока не могу прививаться от коронавируса, - отметил Евгений Ковалев. - Как только у меня появится такая возможность, я опробую вакцину одним из первых.Главный санврач региона также добавил, что привит от всех инфекций, которые внесены в национальный календарь. Евгений Ковалев считает, что после вакцинации риски заболеть снижаются, а потому является сторонником иммунизации.Ранее коронавирусом переболели зампредседателя донского парламента Александр Скрябин, депутаты Вячеслав Василенко, Максим Гелас и Сергей Косинов.