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Геомагнитная буря 11 мая стала мощнейшей за последние 60 лет

Геомагнитная буря 11 мая стала мощнейшей за последние 60 лет
Геомагнитная буря, обрушившаяся на Землю в ночь на 11 мая, стала самой мощной за 64 года. И второй по силе — за период наблюдений с 1874 года. Об этом сообщили в Потсдамском астрофизическом институте. Более сильный геомагнитный шторм прежде наблюдался лишь 13 ноября 1960 года.

— Стоит отметить, что данные астрофизического института не включают знаменитое Событие Кэррингтона 1859 года, очевидно значительно превосходящее по мощности геомагнитные бури 1960 и 2024 годов, но произошедшее до начала систематизированного изучения феномена полярных сияний, — цитирует DonDay.ru заведующего астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николая Дёмина.

На графике, опубликованном сотрудниками астрофизического института, можно увидеть резкий скачок индекса Ар (синяя линяя). Он определяет среднесуточную геомагнитную активность. Обычно его значение колеблется в пределах 8-10 пунктов. А в ночь на 11 мая оно выросло почти в 30 раз — до 270.

Для сравнения, у рекордной бури 13 ноября 1960 года соответствующее значение индекса Ар составляло 280 пунктов. Тогда явление привело к возмущению геомагнитного фона нашей планеты и остановкам в работе радиостанций.
Фото: Лаборатория Солнечной астрономии/Потсдамский астрофизический институт.
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