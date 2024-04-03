Астроном из Ростова назвал даты магнитных бурь в апреле

Фото: Лаборатория Солнечной астрономии.

Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького в Ростове рассказал о влиянии на Землю магнитных бурь в апреле. Об этом сообщает Donday.ru со ссылкой на астронома Николая Демина.Согласно оценкам экспертов лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, в апреле ожидается три периода магнитных бурь. Причем первая из них накроет нашу планету уже завтра, 2 апреля, и будет ощущаться метеозависимыми людьми по 5 апреля, вторая магнитная буря накроет Землю с 9 по 11 апреля.В начале апреля солнечная активность значительно снизилась. Таким образом, в первой половине месяца мощные геомагнитные удары Землю атаковать не будут. Необходима как минимум неделя, чтобы произошли солнечные взрывы. Ближе к 15 апреля область 3615 (пятно) вернется к Земле. Она стала причиной серии взрывов и бурь во второй половине марта.- Это рядовое событие. Солнце в целом продолжает пребывать в максимуме активности, наблюдаемое снижение является временным и ситуативным, скорее всего, оно продлится от нескольких дней до пары недель, - рассказывает эксперт порталу. - Какого-либо существенного влияния на Землю и людей это событие не окажет. Разве что в первую половину апреля не стоит ожидать существенных геомагнитных бурь и полярных сияний.Добавим, что снижение активности не является гарантом полного отсутствия геомагнитных возмущений. Так, 3 и 4 апреля ростовчанам все же следует ожидать магнитных бурь.