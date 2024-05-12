Появились новые кадры полярного сияния в Ростовской области
Жители Ростовской области продолжают публиковать снимки полярного сияния, которое наблюдалось ночью 11 мая. Кадры удивительной красоты явления опубликовал DonDay.ru со ссылкой на заведующего астрономической обсерваторией парка Горького Николая Дёмина.
Накануне вечером ученый отправился за город, к поселку Новоярки Сальского района. Однако из-за полярного сияния не удалось рассмотреть небесные объекты. Зато получилось снять уникальное оптическое явление. На одной из фотографий видно даже метеор.
— Целью поездки было наблюдение тусклых туманностей и скоплений, но полярное сияние создало сильную засветку, — рассказал Николай Дёмин. — Оно длилось всю ночь, примерно с 21:00 до 03:00. Наибольший всплеск был с 01:30 до 02:00 — в это время сияние было видно на всем небе, прямо над головой.
Всего астроном сделал около 700 снимков. Для этого понадобился фотоаппарат Canon 650D и сверхширокоугольной объектив Samyang 8 mm («рыбий глаз»). Автору кадров оставалось лишь выставить высокую светочувствительность (ISO 3200) и выдержку (прим. — время, когда открыт затвор фотоаппарата при экспозиции) на 15 секунд.
Полярные сияния на юге земного шара - явление нечастое. Однако с прошлого года их наблюдали уже несколько раз. Например, осенью 2023-го оптическое явление видели трижды - в сентябре и ноябре. До этого жители Ростовской области могли похвастаться снимками сияния только в 1989 и 2003 годах.
Ученые затрудняются сказать наверняка, с чем связано такое частое появление полярных сияний, не свойственных южной части Земли. Однако известно, что до конца года подобные явления могут появиться еще не раз.
— Сейчас Солнце находится вблизи максимума 11-летнего цикла активности, и на нем в последнее время произошла целая серия мощных вспышек, — поделился мнением Николай Дёмин. — В ночь на 11 мая материал одного из выбросов достиг Земли и вызвал экстремально сильную геомагнитную бурю, в максимуме достигшую наивысшего возможного Кр-индекса (Кр=9).