Областной перинатальный центр в Ростове закупает кислород на 2,2 миллиона рублей

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ГБУ Ростовской области «Перинатальный центр» («ПЦ») закупит жидкий кислород. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок 18 февраля.Медучреждению нужны поставки кислорода в течение 2022 года. Главное преимущество жидкого кислорода - практичность. При его использовании нет нужды работать с баллонами, содержащими газ под высоким давлением. Поэтому процедура транспортировки и использования более безопасна. К тому же он занимает меньше места. Один кубометр газообразного кислорода при нормальном давлении весит 1,3 килограмма. А из одного литра жидкого можно получить 860 литров газообразного. Этот процесс происходит после испарения при -183 градусах и дальнейшего нагрева до +20. Для этого используют специальные сосуды Дьюара - емкости, предназначенные для длительного хранения при повышенных и пониженных температурах.Поставка емкостей и их заправка будет осуществляться в будние дни с 8 до 15 часов. Всего в медучреждение должны привезти 56 тонн кислорода. Закупка обойдется в 2,2 миллиона рублей. Оплачивать поставки перинатальный центр будет за счет средств территориального фонда ОМС (обязательного медицинского страхования).В Ростовской области с каждым днем выявляют все больше инфицированных коронавирусом. Не исключено, что кислород понадобится для беременных пациенток с COVID-19.