Донской инфекционный центр закупает кислород для пациентов с коронавирусом
ГБУ РО «Специализированная клиническая инфекционная больница „Донской инфекционный центр“ имени Зинаиды Виссарионовны Ермольевой» ищет поставщика жидкого кислорода на следующий год. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Главное преимущество жидкого кислорода — практичность. Чтобы использовать его, не нужно работать с баллонами, в которых газ находится под высоким давлением. Поэтому перевозить его более безопасно. К тому же он занимает в разы меньше места. Из одного литра жидкого кислорода можно получить 860 литров газообразного. Этот процесс происходит после испарения при -183 градусах и дальнейшего нагрева до +20.
Всего в медучреждение должны привезти 150 тонн кислорода. Закупка обойдется в 2 миллиона рублей. Оплачивать поставки планируют за счет средств территориального фонда ОМС (обязательного медицинского страхования), предусмотренных на 2024 год.
Очевидно, кислород потребуется пациентам с COVID-19. По данным на первую неделю ноября, число заболевших увеличилось до 303 человек. А госпитализация понадобилась 40 жителям донского региона. Как правило, пациентов с коронавирусом зачастую направляют в стационар именно Донского инфекционного центра.