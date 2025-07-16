ФАС выдала предупреждение ростовской авиакомпании «Азимут» из-за платы за обмен и возврат билетов

Фото: Азимут

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выпустила предупреждение в адрес авиакомпании "Азимут", базирующейся в Ростове-на-Дону, из-за установленных ею комиссий за внесение изменений в авиабилеты и их аннулирование. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Компания "Азимут" взимала плату за обмен или возврат билета до вылета рейса, начиная с 4 000 рублей, а после вылета - от 8 000 рублей. ФАС считает, что действия ростовской авиакомпании "Азимут" могут свидетельствовать о нарушении антимонопольного законодательства. "Азимуту" предписано пересмотреть и установить единый размер сбора, не зависящий от факта отправления рейса.Важно отметить, что согласно действующему воздушному законодательству, авиакомпании вправе устанавливать плату за добровольное изменение или отказ от авиабилета. Однако, дифференциация тарифов за идентичные операции должна иметь под собой веские основания. Размер взимаемой платы должен быть обоснован экономически и отражать фактические издержки, понесенные авиакомпанией.