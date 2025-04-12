Воздушное судно ростовской авиакомпании «Азимут» вернулось в аэропорт Минвод

Фото: AVIAINCIDENT

В связи с обнаруженной технической неисправностью воздушное судно авиакомпании «Азимут», базирующейся в Ростове-на-Дону, совершило возврат в аэропорт вылета. Информация об инциденте была предоставлена порталом AVIAINCIDENT.Рейс AZO6179, следовавший по маршруту Минеральные Воды – Самарканд, планировался к отправлению 10 апреля в 23:15. Однако, из-за возникшей в процессе подготовки к полету технической неполадки, воздушное судно было вынуждено прервать взлет и вернуться на стоянку.Согласно имеющимся данным, в текущем году авиакомпания «Азимут» зарегистрировала более десяти случаев внеплановых возвратов самолетов в аэропорт вылета.В частности, причиной данных инцидентов являлись технические неисправности, выявленные непосредственно в ходе выполнения рейсов.