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Воздушное судно ростовской авиакомпании «Азимут» вернулось в аэропорт Минвод

Воздушное судно ростовской авиакомпании «Азимут» вернулось в аэропорт Минвод

В связи с обнаруженной технической неисправностью воздушное судно авиакомпании «Азимут», базирующейся в Ростове-на-Дону, совершило возврат в аэропорт вылета. Информация об инциденте была предоставлена порталом AVIAINCIDENT.

Рейс AZO6179, следовавший по маршруту Минеральные Воды – Самарканд, планировался к отправлению 10 апреля в 23:15. Однако, из-за возникшей в процессе подготовки к полету технической неполадки, воздушное судно было вынуждено прервать взлет и вернуться на стоянку.

Согласно имеющимся данным, в текущем году авиакомпания «Азимут» зарегистрировала более десяти случаев внеплановых возвратов самолетов в аэропорт вылета.

В частности, причиной данных инцидентов являлись технические неисправности, выявленные непосредственно в ходе выполнения рейсов.
Фото: AVIAINCIDENT
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