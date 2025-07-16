В Батайске открыли единственный в городе родильный дом спустя месяц плановой мойки

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В Батайске, расположенном в Ростовской области, после меясчного перерыва возобновил свою деятельность единственный городской роддом. Информацию об этом распространил портал БВ, ссылаясь на сведения, полученные из Центральной городской больницы (ЦГБ).С 7 июля медицинское учреждение вновь оказывает помощь будущим матерям. Ранее в новостях сообщалось о временной приостановке работы роддома, что создавало неудобства для жительниц Батайска, вынужденных рожать в Ростове-на-Дону. Аналогичная ситуация прогнозировалась и для женщин, планировавших роды в августе и сентябре. Медицинский персонал рекомендовал заранее выбирать роддом, поскольку существовали опасения, что роддом в Батайске может не открыться из-за дефицита специалистов. Эти известия вызвали общественное недовольство.Позднее ЦГБ Батайска сообщила о временном закрытии роддома на проведение плановой санитарной обработки, начиная со 2 июня, опровергнув слухи о его окончательном закрытии. Тем не менее, руководство больницы подтвердило наличие трудностей с набором квалифицированных врачей и младшего медицинского персонала.Батайский роддом принимает пациенток с 1937 года. Акушерское отделение обеспечивает медицинское обслуживание беременных женщин, начиная с 22-й недели беременности, рожениц и матерей после родов, у которых беременность протекает с низким или средним риском осложнений, а также новорожденных младенцев.