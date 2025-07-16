Еще в одном районе Ростовской области выявили клещей – переносчиков болезни Лайма

Фото: Региональный Роспотребнадзор

В Ростовской области отмечается увеличение количества территорий, где выявляются клещи, способные переносить серьёзные болезни. Информация об этом была опубликована региональным отделением Роспотребнадзора.Согласно информации, предоставленной ведомством к 16 июля, в шести районах у клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма). В частности, это зафиксировано в Ростове-на-Дону, Азовском, Аксайском, Кагальницком, Красносулинском и Мясниковском районах.В одиннадцати других районах выявлено наличие у паразитов вируса конго-крымской геморрагической лихорадки (ККГЛ).Кроме того, в пяти районах Ростовской области обнаружена лихорадка Ку. Заболевания крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) зарегистрировали в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Дубовском, Песчанокопском, Красносулинском, Мартыновском, Мясниковском, Сальском, Зимовниковском, Семикаракорском и Октябрьском (с) районах.Инфицирование происходило в результате укусов клещей или при контакте с животными.