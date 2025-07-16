Новый детский сад в Ростове подключили к газу по президентской программе

- У нас сегодня двойное событие – в новом микрорайоне Ростова построен первый детский сад, и сегодня мы подключаем его к газу по президентской программе. Благодаря ей у нас в регионе переведены на газ уже более 20 детских садов и школ. И это не просто вопрос комфорта наших детей, учителей и воспитателей – это еще и вопрос экологии, - подчеркнул Юрий Слюсарь и поблагодарил представителей «Газпром межрегионгаз» за работу.

- Доступ к современной энергетической инфраструктуре, к современным источникам энергии расширяется для граждан по всей нашей стране, в том числе в рамках программы социальной догазификации, которая была инициирована нашим Президентом РФ Владимиром Путиным, - сказала спикер Совета Федерации.

Фото: Правительство РО

В Ростове по президентской программе подключили к газу новый детский сад. Церемония подключения к газу состоялась 19 июля.Газ подключили сразу в нескольких регионах страны в режиме ВКС. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр энергетики РФ Сергей Цивилев приняли участие в мероприятии. Глава региона Юрий Слюсарь с будущими воспитанниками нового детского сада и их родителями присоединился к событию по видеосвязи из Ростова.Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест построено на месте старого аэропорта в новом микрорайоне донской столицы. Здесь выполняется проект комплексного развития территории – вместе с жильем инвестор строит и социальные объекты.Валентина Матвиенко отметила, что газификация регионов является одним из крупнейших инфраструктурных проектов.На участие в программе догазификации в Ростовской области принято около 42 тысячи заявок. Благодаря ней газовые сети подводятся к земельным участкам бесплатно. Уже более 38,5 тысяч домов и 23 соцобъекта подключены к газу на данный момент. Еще 156 договоров на газификацию социальных учреждений в процессе работы.