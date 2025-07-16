Новый детский сад в Ростове подключили к газу по президентской программе
В Ростове по президентской программе подключили к газу новый детский сад. Церемония подключения к газу состоялась 19 июля.
Газ подключили сразу в нескольких регионах страны в режиме ВКС. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр энергетики РФ Сергей Цивилев приняли участие в мероприятии. Глава региона Юрий Слюсарь с будущими воспитанниками нового детского сада и их родителями присоединился к событию по видеосвязи из Ростова.
Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест построено на месте старого аэропорта в новом микрорайоне донской столицы. Здесь выполняется проект комплексного развития территории – вместе с жильем инвестор строит и социальные объекты.
Валентина Матвиенко отметила, что газификация регионов является одним из крупнейших инфраструктурных проектов.
На участие в программе догазификации в Ростовской области принято около 42 тысячи заявок. Благодаря ней газовые сети подводятся к земельным участкам бесплатно. Уже более 38,5 тысяч домов и 23 соцобъекта подключены к газу на данный момент. Еще 156 договоров на газификацию социальных учреждений в процессе работы.