Авиалайнер ростовской авиакомпании «Азимут» вновь вернулся на стоянку из-за сбоев

Фото: AVIAINCIDENT

Авиалайнер авиакомпании «Азимут», базирующейся в Ростове-на-Дону, вновь столкнулся с неполадками в работе систем, что привело к прерыванию рейса. Информация об этом инциденте появилась на портале AVIAINCIDENT.Согласно данным, 27 апреля, вскоре после полуночи (примерно в 01:15), в аэропорту Минеральных Вод было принято решение о возврате воздушного судна на место стоянки. Основанием для такого решения послужила обнаруженная техническая неисправность.Указанный самолет, идентифицированный как RRJ-95 и выполнявший рейс AZO6031 по направлению из Минеральных Вод в Челябинск (аэропорт Баландино), был перемещен на стоянку с использованием буксировочной техники.