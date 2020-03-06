Фарм-блогер из Таганрога Екатерина Диденко выбросила вещи покойного мужа



«Аптечный ревизорро» Екатерина Диденко избавилась от вещей покойного мужа. Об этом девушка рассказала подписчикам на своей странице в «Инстаграме» 12 марта.



Популярный фарм-блогер призналась, что сделать это было непросто. Возможно, убрать из дома вещи умершего мужа Екатерине посоветовал психолог, которого она посещает после трагедии.

- Я выбросила огромнейшее количество вещей, часть отдала малоимущим, и это были не только Валины вещи. Это были наши совместные вещи: постельное бельё, какие-то детские принадлежности, - рассказала девушка. - Детские вещи я хранила, потому что мы думали о том, что «пойдём» реально за третьим ребёнком, и не хотелось их выбрасывать, мы думали, что это пригодится. Вчера я это всё выбросила. Когда я их выбрасывала, это было настолько больно, это как рану посыпать солью. После этого боль стихла, и меня немножечко отпустило.







Напомним, муж Екатерины Диденко, 32-летний Валентин, погиб во время празднования 29-летия супруги. Вечеринка проходила в банном комплексе на юге Москвы. В разгар веселья мужчина решил добавить спецэффектов и высыпал в бассейн в помещении 25 килограммов сухого льда. Вещество, вступив в реакцию с водой, выделило углекислый газ. В закрытом пространстве его концентрация достигла максимальных пределов.



Молодые люди, ничего не подозревая, начали прыгать в бассейн, который покрылся густым белым дымом. В результате три человека, в том числе муж Екатерины, скончались. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Расследование продолжается.



На днях Екатерина поделилась, что до сих пор не смогла рассказать детям о смерти отца.