Фарм-блогер из Таганрога Екатерина Диденко снова отправилась на ток-шоу



Екатерина Диденко, известный аптечный блогер, потерявшая на праздновании собственного дня рождения мужа и друзей, снова стала героиней ток-шоу.



После трагического дня девушка была в центре внимания СМИ и пользователей соцсетей. Последние разделились на два лагеря. Одни сочувствовали и поддерживали молодую вдову, другие нападали, обвиняя в случившемся. Несмотря на массу негатива, число подписчиков Екатерины росло не по дням, а по часам. За первые двое суток после трагического случая её аудитория выросла на 500 тысяч человек.



Сама девушка, казалось, ни на минуту не расставалась с телефоном. Она вела прямые трансляции из реанимации и уже на следующий день после смерти мужа рыдала в режиме онлайн. Именно этот факт больше всего возмутил и вызвал недоумение пользователей.



В адрес Екатерины посыпались сотни гневных комментариев и обвинений в неискренности. Многие обвиняли её в желании привлечь к себе внимание и стать ещё популярнее, используя трагедию.

«Будет съемка выпуска про хейт, про то, как хейт влияет на мою личную жизнь. Я понимаю, что это вызовет новую волну хейта, но я не могу проигнорировать и не прийти на эту программу, потому что когда обсуждаются многие вещи без меня, абсолютно все перевирается, и никто не знает правды, - прокомментировала своё решение Диденко. - Будет даже полиграф. Не могу сказать, что я на 100 процентов доверяю этому способу определения, правду говорит человек или ложь, но посмотрим, что он покажет».



Напомним, трагедия произошла 28 февраля в банном комплексе на юге Москвы. Компания молодых людей отмечала 29-летие фарм-блогера Екатерины Диденко. В разгар вечеринки муж Екатерины 32-летний Валентин для эффекта высыпал в закрытый бассейн 25 килограммов сухого льда. Вступив в реакцию с водой, вещество превратилось в углекислый газ.



Не понимая опасности, молодые люди стали прыгать в бассейн, покрытый густым белым дымом. В результате три человека, в том числе муж Диденко, скончались от отравления.