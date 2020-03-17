Фарм-блогер Екатерина Диденко рассказала, как дочь отреагировала на новость о смерти отца



С момента трагедии в банном комплексе на юге Москвы, когда во время вечеринки погибли три человека, прошло 20 дней. Потерявшая в свой день рождения супруга, блогер Екатерина Диденко до сих пор не могла найти в себе силы, чтобы рассказать детям о смерти отца.



Девушка тщательно готовилась к разговору с 4,5-летней дочерью, но признание пришлось сделать неожиданно. Как раз, когда Екатерина обсуждала с психологом, как лучше выстроить беседу с ребёнком, девочка вошла в комнату.

«Она увидела альбом, и спрашивает: а где папа? Откладывать больше - я посчитала, что нельзя, и говорю....Настенька, папы больше нет, он умер… Настенька несколько раз уточнила, а точно ли, папа больше не придёт....Потом она сказала: у бабушки умер дедушка, а у меня папа.



А эта фразы меня убила: ну ничего страшного, теперь мы будем троем!», - рассказала блогер на своей странице в инстаграме.

Правильно выстроить диалог с малышкой Екатерине помог присутствующий во время беседы психолог.

«Через 30 минут Настя уже танцевала, как ни в чем ни бывало», - добавила девушка.



Ранее популярный фарм-блогер рассказала, что после смерти мужа избавилась от многих вещей, как личных супруга, так и совместных. По словам Диденко, так есть стало легче пережить потерю.



Напомним, трагический случай произошёл 28 февраля в бане на юге Москвы. Компания молодых людей праздновала 29-летие «аптечного ревизоро» Екатерины Диденко. На праздник девушка пригласила не только своих друзей, но и знакомых из блогосферы. Во время вечеринки 32-летний муж Екатерины Валентин, высыпал в закрытый бассейн 30 килограммов сухого льда. Вступив в реакцию с водой, вещество превратилось в углекислый газ. Над бассейном образовалось плотное облако белого пара. Именно этого эффекта и добивался супруг именинницы, который выступал на мероприятии в роли ведущего.



Молодые люди предусмотрительно надели защитные костюмы, но концентрация углекислого газа была настолько высока, что спецодежда не смогла защитить. Три человека, прыгнувшие в бассейн, отравились газом и утонули.



Добавим, что после случившегося на Екатерину обрушился шквал гневных комментариев. Уже через пару дней после трагедии, она рассказывала о произошедшем в эфире ток-шоу. На днях она снова побывала в студии телепередачи.