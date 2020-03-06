Фарм-блогер из Таганрога Екатерина Диденко не смогла рассказать детям о смерти отца



Блогер Екатерина Диденко, потерявшая мужа во время празднования своего 29-летия, не смогла рассказать детям о смерти отца. Об этом девушка сообщила своим подписчикам, записав видео и опубликовав его на своей странице.

«Я сейчас работаю с психологом. Вчера мы должны были Настеньке всё рассказать, но я не смогла. Я побоялась. Мне стало страшно. Я сказала, давайте в другой раз», - рассказала Екатерина.







Она призналась, что чувствует себя подавлено и пока не знает, как жить дальше.

«У меня сейчас на душе состояние пустоты. Если раньше у меня было много сил, сейчас у меня эти силы кончились. Я просто лежу в нашей комнате, смотрю на наши портреты… Я не знаю, что будет дальше», - добавила блогер.



Напомним, трагедия произошла 28 февраля в банном комплексе на юге Москвы. Компания молодых людей праздновала день рождения инстаграм-блогера Екатерины Диденко. В сети она называет себя «аптечный ревизорро». В разгар вечеринки муж девушки, 32-летний Валентин, высыпал в бассейн, который находился в помещении, 25 килограммов сухого льда. Соединившись с жидкостью, вещество выделило углекислый газ в большом количестве.







Не осознавая смертельную опасность, молодые люди стали падать в бассейн, покрывшийся густым белым дымом. В итоге три человека, в том числе супруг блогера, отравились. Прибывшим медикам не удалось спасти пострадавших. Согласно заключению экспертов они потеряли сознание в результате асфиксии от химических испарений и утонули.







Екатерина и Валентин воспитывали маленьких дочь и сына.



Добавим, что на своей странице в «Инстаграме» Екатерина Диденко рассказывала, как выбрать правильные препараты и сэкономить на покупке лекарств. На момент происшествия у неё насчитывалось более миллиона подписчиков. После случившегося армия фолловеров фарм-блогера выросла ещё на 500 тысяч.



У девушки - красный диплом фармацевта. Свои базовые знания по химии и биологии она получила в таганрогской специализированной школе.



Ранее эксперт в студии одного из ток-шоу, которое посетила Екатерина после трагедии, осудил её действия во время вечеринки.