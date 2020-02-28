Блогер из Таганрога Диденко не признаёт вину в смерти близких на праздновании дня рождения



Обернувшееся трагедией празднование дня рождения фарм-блогера из Таганрога Екатерины Диденко на днях потрясло общество. Девушка отмечала радостную дату в бане, и в какой-то момент кто-то из приятелей принёс контейнер с сухим льдом.



Парни высыпали лёд в бассейн, и компания прыгнула в воду. В следующую минуту они стали задыхаться от углекислого газа, который выделился в результате химической реакции. Молодых людей доставили в больницу, где трое из них, включая мужа Екатерины, скончались.



Первым, кто сообщил о трагедии, была сама Диденко. Она записала несколько историй в сети «Инстаграм», мгновенно став самым обсуждаемым человеком не только в России, но и в соседних государствах. Люди разделились на два лагеря: кто-то осуждал Екатерину за пиар за счёт происшествия (за несколько дней количество подписчиков блогера выросло на полмиллиона), кто-то защищал её, говоря, что все люди по-разному справляются с горем.



Не прошло и суток после смерти супруга, как Диденко уже стала гостем программы «Пусть говорят». Перед миллионами зрителей она рассказала о событиях того вечера и между делом обвинила врачей в том, что они слишком долго оказывали помощь пострадавшим. По словам девушки, она не пытается пиариться в Сети.



- Это не хайп, как кто-то подумал, - говорит Екатерина. - Прошу прекратить писать мне гадости. Эта история — стечение обстоятельств. Я не виновата. Из родственников меня никто не обвиняет.



Психологи, приглашённые на программу, решили, что блогер страдает зависимостью от социальных сетей, поэтому делится своим горем в Интернете. На защиту девушки также встала актриса Эвелина Блёданс. Сторона обвинения же просит Екатерину объяснить, как фарм-блогер, который закончил медицинский университет, мог не знать о том, что сухой лёд вступает в реакцию с водой.