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Ещё три пациента излечились от коронавируса в Ростовской области

Ещё три пациента излечились от коронавируса в Ростовской области
В Ростовской области увеличилось количество людей, излечившихся от коронавирусной инфекции. За весь период выздоровели 18. Об этом рассказали в региональном пресс-центре по информированию населения о ситуации с новой коронавирусной инфекцией.

От COVID-19 излечились 11 пациентов в Ростове-на-Дону, 3 — в Зверево, 2 — в Азове и по 1 — в Азовском и Семикаракорском районах. Все они прошли курс лечения, их болезнь протекала в лёгкой форме.

По состоянию на утро 22 апреля в области зафиксировали 398 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них трое — в тяжёлом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. В стационаре лежат 88 пациентов, в обсерваторе — 25.

Под медицинским наблюдением находятся 2 898 человек, большая часть из них остаётся дома на самоизоляции.

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