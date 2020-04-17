От коронавируса излечились 15 жителей Ростовской области
В Ростовской области увеличилось количество людей, излечившихся от коронавируса. За весь период выздоровели 15 дончан. Об этом сообщили 21 апреля в правительстве региона.
На Дону зарегистрировано уже 346 заражённых новой инфекцией. После курса лечения отрицательные результаты на COVID-19 получили 11 пациентов в Ростове-на-Дону, и по 1 — в Азове, Зверево, Азовском и Семикаракорском районах. Таким образом, заболевшим остаётся 331 человек. Состояние большинства оценивается как удовлетворительное, двое находятся в тяжёлом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
Болезнь охватила уже 35 территорий донского региона: 11 городов и 24 района. Под наблюдением медиков находятся 2 413 человек.