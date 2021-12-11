Еще 816 жителей Ростовской области полностью вылечились от коронавируса

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На Дону из регистра заболевших коронавирусной инфекцией за сутки убыли еще 816 человек. Повторные ПЦР-тесты дали отрицательные результаты, и теперь переболевшие могут свободно выходить за пределы дома. Об этом сообщает 14 декабря правительство Ростовской области.Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 159 136 человек, темпы суточного прироста продолжают расти. При этом лечение в стационаре проходят 3 293 пациента с подтвержденным ковидом. У 34 из них легкие поражены больше чем на 70%, они не могут дышать самостоятельно. Таких пациентов в срочном порядке вводят в медикаментозную кому и подключают к аппаратам ИВЛ. Еще 279 зараженных дышат и передвигаются самостоятельно, но им нужно постоянно поддерживать уровень кислорода в крови. Для этого они используют маски и мундштуки.Однако в Ростовской области заметно повышен рост заболеваемости. За сутки COVID-19 подхватил 641 человек. Всего в Ростовской области заболели коронавирусом 184 660 жителей донского региона.