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Еще 816 жителей Ростовской области полностью вылечились от коронавируса

Еще 816 жителей Ростовской области полностью вылечились от коронавируса

На Дону из регистра заболевших коронавирусной инфекцией за сутки убыли еще 816 человек. Повторные ПЦР-тесты дали отрицательные результаты, и теперь переболевшие могут свободно выходить за пределы дома. Об этом сообщает 14 декабря правительство Ростовской области.

Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 159 136 человек, темпы суточного прироста продолжают расти. При этом лечение в стационаре проходят 3 293 пациента с подтвержденным ковидом. У 34 из них легкие поражены больше чем на 70%, они не могут дышать самостоятельно. Таких пациентов в срочном порядке вводят в медикаментозную кому и подключают к аппаратам ИВЛ. Еще 279 зараженных дышат и передвигаются самостоятельно, но им нужно постоянно поддерживать уровень кислорода в крови. Для этого они используют маски и мундштуки.

Однако в Ростовской области заметно повышен рост заболеваемости. За сутки COVID-19 подхватил 641 человек. Всего в Ростовской области заболели коронавирусом 184 660 жителей донского региона.
Фото: Яндекс.Новости
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