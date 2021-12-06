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На Дону за сутки еще 586 человек справились с коронавирусом

На Дону за сутки еще 586 человек справились с коронавирусом

В Ростовской области продолжает расти количество выздоровевших от COVID-19. За сутки опасный вирус побороли еще 586 человек. Они могут не соблюдать самоизоляцию, поскольку не числятся в регистре заразившихся, а ПЦР-тесты больше не показывают наличие у них заболевания. Об этом сообщает 8 декабря правительство Ростовской области.

Всего с начала пандемии опасный вирус побороли 154 812 жителей Ростовской области.

Однако суточный прирост заболевших по-прежнему высокий - 655 человек. Всего с начала пандемии коронавирус подхватили 180 762 жителя Ростовской области.

В стационарном отделении находятся 3 463 пациента с подтвержденным коронавирусом. Не могут самостоятельно дышать 35 человек, их ввели в искусственную кому и подключили к высокоточной аппаратуре. Состояние еще 298 инфицированных чуть лучше. Они не потеряли способность самостоятельно дышать и передвигаться. Однако дышат они через маски и мундштуки, поскольку уровень кислорода в их крови ниже нормы.
Фото: yandex.ru
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