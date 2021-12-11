На Дону за сутки еще 805 человек избавились от коронавируса

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В Ростовской области стремительно растет число выздоровевших от COVID-19. За сутки из регистра заболевших выбыли еще 805 человек. Им больше не нужно соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщает 13 декабря правительство Ростовской области.Всего с начала пандемии врачи помогли 158 320 пациентам с подтвержденным коронавирусом. Сейчас стационарное лечение проходят 3 335 человек, из них в тяжелом состоянии находятся 40 человек. Их ввели в искусственную кому, подключив к высокоточной аппаратуре. Еще 284 инфицированных могут самостоятельно дышать и двигаться. Однако из-за недостаточного уровня кислорода в их крови им необходимо использование масок и мундштуков.Продолжает расти и суточное количество заболевших COVID-19 - 654 человека. Всего в Ростовской области опасный вирус подхватили 184 019 жителей.